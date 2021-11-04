Fethiye’de ilk kazmayı Hürriyet vuracak

İzmit Belediyesi’nin, Kocaeli’nin en ünlü ve en işlek noktalarından olan Fethiye Caddesi’nde hayata geçireceği vizyon projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kalıyor. İzmitli vatandaşların ve bölge esnafının büyük heyecan ile beklediği Fethiye Caddesi ve Bağlantı Noktalarını Yenileme projesinde saha çalışmaları, bugün başlayacak. Saat 10.00’da çalışmalarda ilk kazmayı ise, projeyi kente kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet vuracak.

ESNAF BİLGİLENDİRİLDİ

Uzun zamandır beklenen projeyi hayata geçirecek olan ekipte yer alan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, başlayacak çalışmalar öncesi Fethiye Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafı tek tek dolaşan Torun’a İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Nurullah Özer ile Cem Serhat Dayanç, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Zabıta Müdürü Ümit Fındık eşlik etti. Başkan Hürriyet’in mesajının olduğu broşürleri ve selamını esnaflara ileten Emirşah Torun başlayacak çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi.