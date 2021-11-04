Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği    

Başiskele Belediyesi ve Türk Kızılay Kocaeli Şubesi iş birliğinde Başiskele’de kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına sağlık durumu iyi olan duyarlı vatandaşlar ve belediye personeli yoğun katılım gösterdi.

ÖZLÜ KIZILAY HAFTASI’NI KUTLADI

Türk Kızılay Kan Bağışı Otobüsünde görev yapan sağlık personellerini ziyaret eden M.Yasin Özlü, çalışanların Kızılay Haftası’nı tebrik ederek fedakârca yaptıkları kutsal görevlerinde kolaylıklar diledi. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kan bağışı yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar, önce bilgilendirme formunu doldurdu. Genel durumu sağlık personelleri tarafından değerlendirilen bağışçıların daha sonra kan basıncı, nabzı ve kan değerleri ölçüldü. Kan bağışına bir engeli olmayan sağlıklı vatandaşlar ve personeller birer ünite kan bağışında bulunarak ülkemizin kan bankası stoğuna katkıda bulundular.