04 Kas 2021 - 21:17- Gündem G: 04 Kas 2021 - 21:18

Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 482 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 482 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 362 bin 832 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 743 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 008 bin 424’e yükseldi.

İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gereklidir” dedi.

# sağlık

04 Kas 2021 - 21:17 İHA Ankara- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.263.347 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği     mask
Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği    
Fethiye’de ilk kazmayı Hürriyet vuracak mask
Fethiye’de ilk kazmayı Hürriyet vuracak
İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek mask
İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek
“Şoför, cumhurbaşkanı oldu, kapıcıya bir araba çok mu?”   mask
“Şoför, cumhurbaşkanı oldu, kapıcıya bir araba çok mu?”  
Bağımsız Fotoğrafçılar il il geziyor   mask
Bağımsız Fotoğrafçılar il il geziyor  
Dernekler, STK ve Esnaf Masası’na ziyaretlerini sürdürüyor   mask
Dernekler, STK ve Esnaf Masası’na ziyaretlerini sürdürüyor  
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL