Spor Toto ile anlaşıyoruz

Körfez Belediyesi’nin sahil genişletme çalışmaları nedeni ile Kocaelispor’un antrenmanlarını yaptığı Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’nin kale arkasındaki rüzgar kesici duvar yıkılmış ve uzun süre kale arkası açık kalmıştı. Buradan hem rüzgar yiyen hem de birçok kez kaçan topu sahilden çıkarmak zorunda kalan yeşil siyahlılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması sonrası kale arkasını kapattı.

BİR SPONSOR DAHA

Burası ile ilgili bir diğer tasarruf da sponsorluk anlaşması yapılan firma reklamlarının konulacak olmasıydı. Kocaelispor Kulübü’nün kale arkasına yeni inşa edilen reklam bölgesinin önemli bir kısmını Spor Toto Teşkilatı’na ayırdığı öğrenildi. Yıllık olarak resmi anlaşmanın yapılacağı ve en kısa sürede de Spor Toto’nun reklamının kale arkasına konulacağı ifade edildi.