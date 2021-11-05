05 Kas 2021 - 09:19- Spor G: 05 Kas 2021 - 09:20

Koştur ve Ağa’dan Türkoğlu’na kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını belirledi. Türk basketbolunun çok önemli üç ismi Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter’in çekiştiği...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Koştur ve Ağa’dan Türkoğlu’na kutlama mask

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını belirledi. Türk basketbolunun çok önemli üç ismi Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter’in çekiştiği seçimi Hidayet Türkoğlu kazandı ve 3 yıl daha Türkiye’deki basketbolu yönetme hakkı elde etti. Kocaeli de 4 delege ile genel kurulda yer aldı. İzmit Belediyespor’dan 2, Kağıtspor ve Karamürsel’den de 1’er üye oy kullandı.

DOSTÇA GEÇTİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor Başkanı Uğur Koştur ile İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa genel kurulda oy veren isimlerdendi. Koştur ve Ağa genel kurulun ardından Başkan Türkoğlu’nu kutlarken seçimlerin son derece nezih bir ortamda, dostça geçtiğini ifade ederek genel kurulun Türk basketbol camiasına çok yakıştığını belirttiler.
# İzmit belediyesi

05 Kas 2021 - 09:19 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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