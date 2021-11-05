Hidayet Türkoğlu ile devam

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.
TEK TEK ELİNİZİ SIKACAĞIM
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Üç adayın yarıştığı seçim sonucunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Hidayet Türkoğlu 108, Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı. Hidayet Türkoğlu teşekkür konuşmasında “Oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi ziyaret edip ellerini tek tek sıkmak istiyorum. Bizleri tekrar buraya takdir ettiniz. Buradan tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. Umarım Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.