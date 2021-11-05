05 Kas 2021 - 09:20- Spor G: 05 Kas 2021 - 09:21

Hidayet Türkoğlu ile devam

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. TEK TEK ELİNİZİ SIKACAĞIM Türkiye Basket...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Hidayet Türkoğlu ile devam mask

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

TEK TEK ELİNİZİ SIKACAĞIM

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Üç adayın yarıştığı seçim sonucunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Hidayet Türkoğlu 108, Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı. Hidayet Türkoğlu teşekkür konuşmasında “Oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi ziyaret edip ellerini tek tek sıkmak istiyorum. Bizleri tekrar buraya takdir ettiniz. Buradan tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. Umarım Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

05 Kas 2021 - 09:20 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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