Çelik Karate Spor Kulübü iyi yolda

Uluslararası Karate Hakemi ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Erdinç Çelik nezaretinde devam eden Karate çalışmaları birçok genç sporculara yetenek kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Çelik Karate spor kulübü birçok ulusal ve uluslararası derecelere sahip sporcular yetiştirip milli takıma sporcular kazandırmaya devam ediyor. Bu sporcular spordaki başarılarını derslerine de yansıtıp, yüksek not ortalamasıyla yaşıtlarına örnek gösterilen “Altın çocuklar” olarak adlandırılıyor.

KARATEYİ TAVSİYE EDİYORLAR

Kulüp, pandemi sonrası iki büyük organizasyonda dereceler elde etti. Uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmanın gururunu yaşayan genç yetenekler, şampiyonluk sevincini aileleriyle ve arkadaşlarıyla yaşıyorlar. Spor hayatlarında yeni başarılar elde edebilmek için antrenör Mehmet Erdinç Çelik nezaretinde çalışmalarını hafta içi ve hafta sonu azimle sürdüren genç yetenekler, eğitim gördükleri okullarında da arkadaşları tarafından büyük coşkuyla karşılanıyorlar. Şampiyon sporcular da, arkadaşlarını bu spora yönlendirmek için herkese tavsiye ediyorlar.