Çelik Karate Spor Kulübü iyi yolda

Uluslararası Karate Hakemi ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Erdinç Çelik nezaretinde devam eden Karate çalışmaları birçok genç sporculara yetenek kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Çelik Karate spor kulübü birçok ulusal ve uluslararası derecelere sahip sporcular yetiştirip milli takıma sporcular kazandırmaya devam ediyor. Bu sporcular spordaki başarılarını derslerine de yansıtıp, yüksek not ortalamasıyla yaşıtlarına örnek gösterilen “Altın çocuklar” olarak adlandırılıyor.
KARATEYİ TAVSİYE EDİYORLAR
Kulüp, pandemi sonrası iki büyük organizasyonda dereceler elde etti. Uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmanın gururunu yaşayan genç yetenekler, şampiyonluk sevincini aileleriyle ve arkadaşlarıyla yaşıyorlar. Spor hayatlarında yeni başarılar elde edebilmek için antrenör Mehmet Erdinç Çelik nezaretinde çalışmalarını hafta içi ve hafta sonu azimle sürdüren genç yetenekler, eğitim gördükleri okullarında da arkadaşları tarafından büyük coşkuyla karşılanıyorlar. Şampiyon sporcular da, arkadaşlarını bu spora yönlendirmek için herkese tavsiye ediyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.