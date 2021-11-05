05 Kas 2021 - 09:21- Spor G: 05 Kas 2021 - 09:22

Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek

Marmara Derbisi olarak adlandırılan Kocaelispor – Bursaspor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç bu sezon üç 1. Li...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek mask

Marmara Derbisi olarak adlandırılan Kocaelispor – Bursaspor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç bu sezon üç 1. Lig maçında düdük çaldı. Erzurum’un sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçını, Ankaragücü’nün deplasmanda 1-0 kazandığı İstanbulspor maçını ve son olarak da Samsunspor ile Ümraniyespor’un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Bu maçlarda toplam 13 sarı 1 de kırmızı kartına başvuran 1981 doğumlu hakem 2014-2015 sezonundan beri Süper Lig hakem kadrosunda yer alıyor.
# Kocaelispor

05 Kas 2021 - 09:21 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çelik Karate Spor Kulübü iyi yolda mask
Çelik Karate Spor Kulübü iyi yolda
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek mask
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek
Hidayet Türkoğlu ile devam mask
Hidayet Türkoğlu ile devam
Koştur ve Ağa’dan Türkoğlu’na kutlama mask
Koştur ve Ağa’dan Türkoğlu’na kutlama
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek mask
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek
Ahmet Taşçı da EROĞLU’nun yanında mask
Ahmet Taşçı da EROĞLU’nun yanında
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL