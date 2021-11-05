05 Kas 2021 - 09:28- Asayiş G: 05 Kas 2021 - 09:30

Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı mask

Kaza, Nenehatun Mahallesi Battal Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 P 5907 plakalı güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile, o sırada caddeye çıkmak üzere olan 41 UM 568 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan güvenlik görevlilerinden Kadir T., Nafiz U., Ayşegül Ö. ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık

05 Kas 2021 - 09:28 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu mask
Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu
TEM’de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı mask
TEM’de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü mask
Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sahte reçete operasyonu: 5 şüpheli yakalandı mask
Sahte reçete operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Dere ıslah çalışmalarında toprak kayması: 1 yaralı mask
Dere ıslah çalışmalarında toprak kayması: 1 yaralı
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL