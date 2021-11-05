Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, İstasyon mahallesinde bir işyeri ve Ertuğrulgazi mahallesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde 20 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.