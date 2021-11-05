05 Kas 2021 - 09:51- Gündem G: 05 Kas 2021 - 09:54

Körfez'de 281 m² arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Körfez'de 281 m² arsa icradan satılıktır

Körfez'de 281 m² arsa icradan satılık mask

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 1216 Ada, 1 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, TÜTÜNÇİFTLİK Mevkii, Arsa niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz Körfez Yarış Pistinin kuzeyindeki cadde olan Derya Caddesi üzerinde batı istikamette ilerlerken sağ tarafta fener sokak ile kesişen sol köşede konumludur.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# Sokak

05 Kas 2021 - 09:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye geliyor mask
Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye geliyor
Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği     mask
Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği    
Fethiye’de ilk kazmayı Hürriyet vuracak mask
Fethiye’de ilk kazmayı Hürriyet vuracak
Karamürsel Çamdibi halkından ağaçlandırma tepkisi mask
Karamürsel Çamdibi halkından ağaçlandırma tepkisi
İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek mask
İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek
“Şoför, cumhurbaşkanı oldu, kapıcıya bir araba çok mu?”   mask
“Şoför, cumhurbaşkanı oldu, kapıcıya bir araba çok mu?”  
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL