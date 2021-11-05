05 Kas 2021 - 09:56- Gündem G: 05 Kas 2021 - 10:00

Kandıra'da 33802 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kandıra'da 33802 m² tarla icradan satılıktır

Kandıra'da 33802 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli İli Kandıra İlçesi Özbey Köyü sınırları içinde, Çayırdüzü mevkinde yer alan 127 ada, 43 parsel numaralı "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy merkezinde ve asfalt yola cepheli, ilçe merkezine 12, İzmit şehir merkezine 55 km mesafededir. Yakın çevresinde cami, köy merkezi, tarımsal yapılar, tarım arazisi, boş araziler, az sayıda çiftlikler bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.

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05 Kas 2021 - 09:56 - Gündem

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