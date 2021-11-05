05 Kas 2021 - 09:59- Gündem G: 05 Kas 2021 - 10:01

Mesire alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mesire alanları kiraya verilecektir

Mesire alanları kiraya verilecek mask

İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 26  numaralı bölme içerisinde kalan  1,75 Ha. Likarba C Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi ve Kartepe Orman İşletme Şefliği 9,10 ve 11  numaralı bölme içerisinde kalan  6,89 Ha. Seyirpark B Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif  usulü ile ihale edilecektir. 

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# Kartepe

05 Kas 2021 - 09:59 - Gündem

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