Mesire alanları kiraya verilecek

İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 26 numaralı bölme içerisinde kalan 1,75 Ha. Likarba C Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi ve Kartepe Orman İşletme Şefliği 9,10 ve 11 numaralı bölme içerisinde kalan 6,89 Ha. Seyirpark B Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

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