Fethiye Caddesi'ne ilk kazmayı Hürriyet vurdu

Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İSU ile protokol yapılması ile ilgili birçok kez tartışma yaşanırken Başkan Hürriyet eksik protokole imza atacağını açıklamıştı. Daha sonra açıklama yapan Hürriyet, “Bir an önce ilk kazmayı vurarak, vatandaşımız ve esnafımız mağdur olmasın diye var gücümüzle çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Proje için ilk kazma bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplaj Hürriyet tarafından vuruldu. İş makinelerinin girdiği caddede bugün itibariyle başlamış oldu.