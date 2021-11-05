05 Kas 2021 - 10:01- Gündem G: 05 Kas 2021 - 10:28

Fethiye Caddesi'ne ilk kazmayı Hürriyet vurdu

Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İSU ile protokol yapılması ile ilgili birçok kez...

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Fethiye Caddesi'ne ilk kazmayı Hürriyet vurdu mask
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Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İSU ile protokol yapılması ile ilgili birçok kez tartışma yaşanırken Başkan Hürriyet eksik protokole imza atacağını açıklamıştı. Daha sonra açıklama yapan Hürriyet, “Bir an önce ilk kazmayı vurarak, vatandaşımız ve esnafımız mağdur olmasın diye var gücümüzle çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Proje için ilk kazma bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplaj Hürriyet tarafından vuruldu. İş makinelerinin girdiği caddede bugün itibariyle başlamış oldu.
# proje

05 Kas 2021 - 10:01 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

izmitli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Birlikte Kocaeli Halkını ve İzmit Esnafının canından bezdirmek için anlaşmışlar gibi. Koskoca Pandemi Kapanmada iş yapma Halk şantiyeye dönen şehir Esnaf İşler düzelirken kazı yap. Vahhhhhh ki ne vah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 10:38
01

Cem - Yakışmış hep akp mi reklam yapacak sizin de hakkınız başarılar dilerim sayın başkanım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 10:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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