05 Kas 2021 - 10:32- Gündem G: 05 Kas 2021 - 10:33

Kartepe Kent Meydanı yeni şehir mobilyalarıyla daha güzel

Büyükşehir tarafından inşa edilen Kartepe Kent Meydanı, yeni şehir mobilyaları olan kentsel donatı elemanlarıyla daha da güzel hale geldi

Kartepe Kent Meydanı yeni şehir mobilyalarıyla daha güzel mask

İlçelere birçok park, bahçe ve meydan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği bu yerleri zenginleştirerek daha etkin mekânlar haline getiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından inşa edilen Kartepe Kent Meydanı, yeni şehir mobilyaları olarak konulan kentsel donatı elemanlarıyla daha da güzel hale geldi.

83 ADET KENTSEL DONATI ELEMANI

Bölgede yaşayanların uğrak yerlerinden olan yeni Kartepe Meydanına, vatandaşların oturup dinlenebileceği 83 adet kentsel donatı elemanı konuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından montajı yapılan kentsel donatı elemanları, meydana hoş ve modern bir hava kattı.
# Kartepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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05 Kas 2021 - 10:32 - Gündem

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