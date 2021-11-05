Kartepe Kent Meydanı yeni şehir mobilyalarıyla daha güzel

İlçelere birçok park, bahçe ve meydan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği bu yerleri zenginleştirerek daha etkin mekânlar haline getiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından inşa edilen Kartepe Kent Meydanı, yeni şehir mobilyaları olarak konulan kentsel donatı elemanlarıyla daha da güzel hale geldi.
83 ADET KENTSEL DONATI ELEMANI
Bölgede yaşayanların uğrak yerlerinden olan yeni Kartepe Meydanına, vatandaşların oturup dinlenebileceği 83 adet kentsel donatı elemanı konuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından montajı yapılan kentsel donatı elemanları, meydana hoş ve modern bir hava kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.