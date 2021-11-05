Başkan Turan Muhtarlarla el ele

Kandıra Belediyesi Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun ve birim amirlerinin de katıldığı muhtarlar toplantısında, 2021 yılında mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri ile 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Muhtarların belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması noktasında önemli bir görev ifa ettiğini ifade eden Başkan Turan, göreve geldikleri günden bu güne kadar muhtarlarla sık sık bir araya gelerek el ele, gönül günüle hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Belediye imkânlarıyla aciliyet esasına göre, her yere yetişme çabası içerisinde olduklarını kaydeden Turan, mahalle muhtarları tarafından iletilen aksaklık ve eksiklikleri de bizzat ilgilenerek, çalışmaların daha kaliteli ve nitelikli hale gelmesini amaçladıklarını belirtti.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Turan “ Muhtarlarımızla içilen çayın tadı bile bir başka. Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanımız Musa Yener ve kıymetli muhtarlarımızla 2021-2022 yılları yapılan ve yapılması istenen çalışmaları konuştuk. Mahallelerimizde ortaya çıkan sorunları, talepleri bizzat muhtarlardan öğrenmek işlerimizi kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyemizin bölgemizde yaptığı, yapacağı çalışmalar, belediyemizin çalışmaları toplamda hepsi Kandıra’mızı bir adım ileriye taşımak için atılan birer adım. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Muhtar arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi. Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve muhtarlar da ilgisi için Başkan Turan’a teşekkür etti.