AKP’lilerden CHP’li Çakır’a adalet teşekkürü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet son 3 belediye meclis toplantısına katılmadı. Hürriyet’in katılmadığı toplantılarda meclis başkanlığını CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır gerçekleştirdi. Önemli TÜGVA tahsisi ve Bütçe gibi önemli gündem maddelerinin konuşulduğu meclis toplantılarında Necat Çakır bütün gruplara söz hakkı tanımak için elinden geleni yaptı. Tartışmaların ikili diyalog ve kavgaya dönmemesi için çabalayan Necat Çakır’ın yönetiminden AKP’liler de memnun kaldı.
“MECLİSE KATTIĞI POZİTİF HAVA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”
AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, kavga ortamının olmamasında meclisi yöneten Necat Çakır’ın tavrının da etkili olduğunu belirterek bir teşekkür mesajı yayınladı. Tutuş, “ İzmit Belediyesi’nin, 410 milyon TL olarak onayladığımız 2022 yılı bütçesi, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm grupların meclis üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca, son üç aydır meclis toplantılarımızı yöneten, CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır Ağabeye hiçbir grubun meclis üyelerini germeden, herkese eşit konuşma hakkı tanıyan, kavgayı değil sükunet ve diyaloğu önceleyen, mikrofon adaleti ve meclise katmış olduğu pozitif hava için de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Aaaa...Siz iyilikten anlarmiydiniz? Kendi Partinizin kazandığı Belediyelere bir bakın o zaman belki utanırsınız.Hiç kimseye hak tanıyormu sizinkiler bir görün...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.