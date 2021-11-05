AKP’lilerden CHP’li Çakır’a adalet teşekkürü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet son 3 belediye meclis toplantısına katılmadı. Hürriyet’in katılmadığı toplantılarda meclis başkanlığını CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır gerçekleştirdi. Önemli TÜGVA tahsisi ve Bütçe gibi önemli gündem maddelerinin konuşulduğu meclis toplantılarında Necat Çakır bütün gruplara söz hakkı tanımak için elinden geleni yaptı. Tartışmaların ikili diyalog ve kavgaya dönmemesi için çabalayan Necat Çakır’ın yönetiminden AKP’liler de memnun kaldı.

“MECLİSE KATTIĞI POZİTİF HAVA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, kavga ortamının olmamasında meclisi yöneten Necat Çakır’ın tavrının da etkili olduğunu belirterek bir teşekkür mesajı yayınladı. Tutuş, “ İzmit Belediyesi’nin, 410 milyon TL olarak onayladığımız 2022 yılı bütçesi, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm grupların meclis üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca, son üç aydır meclis toplantılarımızı yöneten, CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır Ağabeye hiçbir grubun meclis üyelerini germeden, herkese eşit konuşma hakkı tanıyan, kavgayı değil sükunet ve diyaloğu önceleyen, mikrofon adaleti ve meclise katmış olduğu pozitif hava için de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.