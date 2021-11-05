Körfezli karateciler için şölen havasında kuşak töreni

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Karate ve Tekvando eğitimi görerek kuşak terfi sınavında başarılı olan; 150 sporcu yeni kuşakları verildi. Başarılı sporculara madalyalarının da verildiği törende gösteriler ise izleyenlerin alkışını aldı.

MADALYALARI TEK TEK TAKDİM EDİLDİ

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Karate ve Taekwondo eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan öğrencilere yeni kuşak ve sertifikaları takdim edilirken, Kick Boks’ta düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden sporculara da madalyaları verildi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, birim müdürleri, sporcular ve aileler katılım sağladı.

DESTEK BİZDEN BAŞARI SİZDEN

Geniş katılımın olduğu programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Belediyemiz Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Spor Akademilerimiz bünyesinde çeşitli branşlarda eğitim alan sporcularımızın göstermiş olduğu başarılar bizleri gururlandırıyor. Burada, Türkiye’de farklı branşlarda düzenlenen müsabakalara katılan sporcularımız da var. Geleceğin milli sporcularını, Körfez’de yetiştireceğiz. Siz yeter ki planlı ve programlı çalışmaya devam edin. Sevgili gençler; destek bizden, başarı sizden” dedi.

BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kuşak terfi sınavları sonucunda başarı elde eden 150 sporcu, kuşak ve madalyalarını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un elinden aldı. Başkan Söğüt, yeni kuşak almaya hak kazanan karate ve taekwondoculara kuşaklarını vererek tebrik etti.