Sezer’den genç polislere hayırlı olsun ziyareti!

Gölcük Belediyesi Spor Birimi antrenörleri tarafından ücretsiz olarak açılan POMEM Hazırlık Kursu’na katılan ve polis olmaya hak kazanan 20 gençle bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer genç polislere yeni görevlerinde başarı diledi.
HER BİRİ PIRIL PIRIL
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı’nı (POMEM) Gölcük Belediyesi Spor Birimi antrenörlerinin görev aldığı ücretsiz hazırlık kursu ile kazanarak, polis olmaya hak kazanan 20 gençle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Sezer “Hepsi birbirinden pırıl pırıl gençlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, meslek hayatlarında üstün başarılar, hayat boyu da mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi. Genç polisler ise Başkan Sezer’e, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.