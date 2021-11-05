05 Kas 2021 - 13:06- Gündem G: 05 Kas 2021 - 13:09

Bahar Gültekin Candemir: Aday adaylığımdan bahsedilebilir

TBB 36’ıncı Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığına ismi geçen Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir süreci gazetemize değerlendirdi. Candemir, “Toplantıda tek adayla TBB genel kurulunda birlikte yürüyeceğiz. Onun için ‘adayım’ gibi bir şey doğru değil ancak aday adaylığımdan bu süreçte bahsedilebilir” dedi. Ayrıca Candemir bu hafta sonu baro başkanlarıyla gerçekleştirilecek toplantıda adayın kim olacağına karar verileceğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Bahar Gültekin Candemir: Aday adaylığımdan bahsedilebilir mask

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36’ncı Olağan Genel Kurulu 4-5 Aralık tarihinde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul 11-12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Genel kurulda 2013’ten beri görevde bulunan Metin Feyzioğlu’nun yeniden aday olması beklenirken Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in de aday olacağı konuşulmaya başlandı.

TEK ADAYLA GİRME NOKTASINDA MUTABAKAT YAPTIK”

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Candemir, bu hafta sonu iki gün boyunca baro başkanlarıyla yapılacak toplantıda tek aday belirleyeceklerini, aday olmadığını ancak aday adaylığından bahsedilebileceğini belirtti. Candemir, “Biz Haziran’dan beri çoklu baroya karşı mücadele veren başkanlarımızla TBB genel kurul sürecinde tek adayla girme noktasında bir mutabakat yapmıştık. O günlerde de maalesef meslek ve meslektaşın sorunlarını bir kenara bırakıp günlük siyasete entegre olmuş barolar birliği yapısına karşı birlikte mücadele edeceğimizi ve tek adayla, hatta kurulları da oluşturarak birlikte bir yapı oluşturacağımıza dair söz verdik” dedi.

BENİM DE İSMİM GEÇİYOR”

“Hiç kimse aday değil ama herkes aday olabilir” diyen Candemir, “Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile ilgili benim de aday adayı olarak ismim geçiyor ama bu hafta sonu bu toplantı yapacağız. Bu toplantıda tek adayla TBB genel kurulunda birlikte yürüyeceğiz. Onun için ‘adayım’ gibi bir şey doğru değil ancak aday adaylığımdan bu süreçte bahsedilebilir. Biz mutabakat masasında verdiğimiz söze bağımlılıkla tek adaya indirgeyeceğiz. Kurulları da demokratik yöntemlerle oluşturacağız. Meslek ve meslektaşla daha ilgili, esas görev gereklerine uygun, esas konusu o olan bir yapı oluşturma derdimiz var. Hiç kimse aday değil ama herkes aday olabilir. Benim de ismim geçiyor. O masada tartışarak, mutabakata bağlı kalarak bir aday belirleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

05 Kas 2021 - 13:06 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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