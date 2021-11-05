1. Amatör Lig’de heyecan başlıyor. Takımlar hazırlıklarını tamamladı ve maç saatlerini beklemeye başladı. Bu takımlardan birisi olan Çubuklu Balaspor ile ilk maçını hükmen kazandı. Pazar günü Beylikbağı Stadı’nda saat 19.15 te oynanması gereken Gebze Denizliköyü – Çubuklu Bala 1. Amatör Lig maçı Denizliköyü’nün müsabakaya çıkmayacağı için iptal edildi. Böyle yeşil beyazlılar ilk maçında oynamadan 3 puanı cebine koymuş oldu.
05 Kas 2021 - 13:07- Spor Güncelleme: 05 Kas 2021 - 13:08
Çubuklu Bala oynamadan kazandı
1. Amatör Lig’de heyecan başlıyor. Takımlar hazırlıklarını tamamladı ve maç saatlerini beklemeye başladı. Bu takımlardan birisi olan Çubuklu Balaspor...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.