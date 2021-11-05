05 Kas 2021 - 13:10- Gündem G: 05 Kas 2021 - 13:11

Türk Büro-Sen kongreye gidiyor

Türk Büro-Sen Kocaeli 1 No’lu şubesi kongresi yarın Sekapark Otel’de yapılacak

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Türk Büro-Sen kongreye gidiyor mask

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Kocaeli 1 No’lu şubesi olağan genel kurulu yarın saat 11.00’de Sekapark Otel’de yapılacak. Geçtiğimiz yıl nisan ayında kurulan sendika şubesinin kurucu başkanlığını Cihat Çoban üstlenmişti. Kurulduktan kısa bir süre sonra kuruluş kongresini gerçekleştiren Türk Büro-Sen Kongresinde kurucu başkan Çoban seçilmiş başkan olmuştu. Cumartesi günü yapılacak olan kongrede Kurucu Başkan Cihat Çoban’ın yeniden aday olurken Çoban’ın karşısında başka bir liste çıkması beklenmiyor. Kongre sonucunda 7 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 5 kişilik denetim kurulu üyesi belirlenecek. 

05 Kas 2021 - 13:10 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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