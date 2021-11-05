Savaştan kaçtı, Kocaeli'ye sığındı

Kocaeli’de yaşayan 30 yaşındaki Suriye uyruklu bilgisayar mühendisi Ceyda Altun, iç savaş sebebiyle 2016 yılında Türkiye’ye sığındı. Burada kendisine adeta yeni bir hayat kuran Altun, bir Türk vatandaşı ile evlenerek çocuk sahibi oldu. Ülkenin bir parçası olabilmek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KO-MEK) dil eğitimi alan Altun, şu anda akıcı olarak Türkçe konuşabiliyor. Eşi ile birlikte bir asansör fabrikasında çalışarak ekmeğini kazanan Altun, Türkiye’yi ikinci evi olarak gördüğünü söyledi. Türkiye’de gerçekleştireceği hayalleri olduğunu belirten Altun, buradan gitmek istemediğini ifade etti. Altun, Türkiye’de yaşayan yabancı bireylerin mutlaka Türkçe öğrenmeleri ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.
“1 SENEDE KONUŞMAYA BAŞLADIM”
Türkiye’ye gelme ve burada Türkçe öğrenme hikayesini anlatan Ceyda Altun, “Suriye’den geldim, bilgisayar mühendisiyim. Türkiye’ye 2016’da geldim. Burada ilk önce dil öğrendim. Sonra iş hayatına girdim. Şu an bir asansör fabrikasında çalışıyorum. Evliyim, 1 kızım var. Savaştan dolayı gelmek zorunda kaldık, yine savaştan dolayı da dönemedik. 1 sene sonra evlendim. Burada iş hayatına girdim, iş yerimiz var artık. Eşim Türk, bu başlarda zor bir durum. Nişanlıyken kolay zannettim. Ama ilk iki sene zor geçti. Tabii ki farklı kültürler, farklı düşünceler, farklı diller. Ama çok şükür şu an gayet iyi anlaşıyoruz. Güzel şeyler de var tabii ki. Türkçe öğrenmek bize zor gelmedi. Çünkü biz genellikle Suriye’de İngilizce bildiğimiz için harfleri biliyorduk. Buraya gelir gelmez kurslara başladık. Genel olarak öğrendik. Çok kolay öğrendik, 1 senede konuşmaya başladım ve evlendikten sonra da mecburen daha kolay oldu. Çünkü günlük konuşma oluyor. Türklerle direkt diyalog kurabiliyoruz. Bana göre kolaydı. Biz Türkiye’ye geldik çok şükür, sanki yabancı bir yere gelmedik gibi hissettik. İnsanlar çok sıcakkanlı geldiler bana. Türkçe öğrenmeden önce çok yardımcı oluyorlardı. Kendi komşularımda ben bunu fark ettim. Yabancı olduğumuz için çok yardım etmeye başladılar bize. Güzel günlerimiz de var. Türkçe öğrendikten sonra daha kolay oldu. Çünkü bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Karşıdaki insan yanlış anladıysa başka tepkiler verebiliyor. Ama en çok sıcakkanlı insanlarla karşılaştım” dedi.
“BİZ BU ÜLKENİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”
Türkiye’nin sıcakkanlı bir ülke olduğunu dile getiren Altun, “Nereye gidersen yabancı hissetmiyorsun kendini. Sanki benim ülkemmiş gibi oluyor. Artık alıştım, vatandaşlığım da var. Türkiye’nin içinde daha hayallerim var. Bugün buradayım yarın dönmeyi düşünüyorum değil. Tabii ki, hayatta memleket gibi bir şey yok. Ama burası ikinci memleketimiz oldu artık. Biz bu ülkenin bir parçası olmak istiyoruz. Onun için çabalıyorum. Bu ülkede yaşayan bütün yabancılar, Türkçe öğrenmeye zaman harcasınlar. Türkçe bilmeyenlerin hedefi bu olsun. O ülkeden bir parça olmak için ilk yol dil öğrenmek. Dil öğrenmediğimiz sürece hem vatandaşlar için hem yabancılar için zor oluyor. Türkçe bilen insanlarda daha çok şey öğrensinler. Öğrenmek bitmesin. Dil olsun, iş olsun, sanat olsun, öğrenmek çok güzel. Kimse ‘Ben ne yapacağım? Yaşım geç oldu bir şey yapamam artık’ ya da ‘Ben beceremeyeceğim’ diye düşünmesin. Bu ülke de her şeyi yapabilirsin. Yeter ki insanın içinde istek olsun” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Izmitli - bizde nene hatunla gurur duyuyoruz. demekki dang diye ses duy kaç. yasa. kaçanın anası aglamazmış.. ömrü uzun olurmus.. iyide şehiitlik sadece bize mi gecerli araplar sehit olamıyor mu
Hakan - 15 yaşında evlenip mülteciyim demiyorlar herbirinin düzünece çocuğu varrrr bıktık bunlardannnn
Xxyyzz - savaştan canını zor kurtarmışsın ama gelir gelmez evlenmişsin, sizde adet öyle galiba, canını kurtaran evlensin :) ayrıca savaş bitti geri dönebilirsin, bizim yeterince işsiz ordumuz var, milyonlarca hemde, lütfen geri dönün bayramlarda gezmeye gittiginiz gibi geri dönün.
North - niye senin evindeki ekmegemi çörekleniyo senin evindemi kalıyo geçmişte savaştımızda afgan pakistan ırak suriye li müslümanlar kolunda ki altınları ellerinde ne varsa senin ülkene bagısladılar onu napcaz gerci sen kafanı kuma gömmüşsün bi habersin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.