Fethiye'ye ilk kazma vuruldu! CHP’liler katılmadı

Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlemesi Yapım İşi protokol sürecinin tamamlanmasının ardından bugün itibariyle başladı. İlk kazmayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vurduğu çalışmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, İzmit Belediyesi Koordinatörü Yaşar Kardaş, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKM Başkanı Murat Öztürk, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve firma yetkilileri ile esnaf katıldı.

DAVET EDİLMEDİLER Mİ?

Programa Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) yöneticilerinden kimse katılmadı. Bilindiği gibi İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın il dışında olması nedeniyle Başkan Yardımcısı Yaprak Fidancı yerine vekalet ediyordu. Fidancı, il yönetimi, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yönetiminden kimse Fethiye Caddesi’nde gerçekleştirilen programa katılmadı. Bir diğer yandan İzmit Belediyesi’nin CHP’ye davet yollamadığı da öne sürüldü.