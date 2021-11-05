05 Kas 2021 - 14:20- Spor G: 05 Kas 2021 - 14:25

Türk güreşi “Şeref”leniyor

Avrupa, dünya şampiyonu ve Olimpiyat 2.si eski milli güreşçi Şeref Eroğlu bugün Ankara’da Federasyon başkanlığı için delegelerin karşısına çıkıyor

Türk güreşi “Şeref”leniyor mask

Ayyıldızlı bayrağı defalarca göndere çektiren şampiyon federasyon başkanlığına adaylığını açıklarken “Kavgaya değil,Türk güreşine hizmet etmeye geliyoruz” dedi.  Ve “Türk güreşini daha üst seviyelere taşımak için projelerimle,bilgi birikimlerimle ve deneyimlerimle bu onurlu göeve talibim. Bu alanda kendini ispatlamış,deneyimli,donanımlı,çalışkan arkadaşlarımla büyük güreş ailesi olarak yola çıkıyoruz” sözleriyle amaçlarını açıkladı. İşte Türk güreşinin başına gelecek “Şeref’in” özgeçmişi ve kariyeri…

ŞEREF EROĞLU KİMDİR?..

Başarıları arasında üç kez Avrupa Şampiyonluğu, bir kez Dünya Şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü bulunmaktadır. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 66 kiloda mücadele etti ve finalde Azerbaycanlı rakibi Farid Mansurov'a kaybederek gümüş madalya kazandı. Şeref Eroğlu'na 1997 yılında FILA tarafından Yılın Grekoromen Güreşçisi unvanı verildi.

ŞEREF EROĞLU’NUN KÜNYESİ?..

Kişisel bilgileri

Doğumu              25 Kasım 1975 (45)

Doğum Yeri        Kahramanmaraş

Boy                        1,67 m

Ağırlık                   66 kg

Kulüp    Konya Şeker Spor

Profesyonel olduğu yıl   1993

Emekli olduğu yıl              2008

MADALYALAR

OLİMPİYAT OYUNLARI  

Gümüş 2004 Atina          66 kg

DÜNYA ŞAMPİYONASI  

Altın      1997 Wroclaw   63 kg

Gümüş 1999 Atina          63 kg

Gümüş 1998 Gaevle      63 kg

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Altın      2003 Belgrad     66 kg

Altın      2002 Seinaejo   66 kg

Altın      2001 İstanbul    63 kg

Altın      1998 Minsk        63 kg

Altın      1996 B.Peşte     57 kg

Altın      1994 Atina          57 kg

Gümüş 1997 Kouvola    63 kg

Bronz    2006 Moskova  66 kg

Bronz    1999 Sofya         63 kg

AKDENİZ OYUNLARI

Bronz    1993 Langue      57 kg

05 Kas 2021 - 14:20 - Spor

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