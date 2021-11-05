Türk güreşi “Şeref”leniyor

Ayyıldızlı bayrağı defalarca göndere çektiren şampiyon federasyon başkanlığına adaylığını açıklarken “Kavgaya değil,Türk güreşine hizmet etmeye geliyoruz” dedi. Ve “Türk güreşini daha üst seviyelere taşımak için projelerimle,bilgi birikimlerimle ve deneyimlerimle bu onurlu göeve talibim. Bu alanda kendini ispatlamış,deneyimli,donanımlı,çalışkan arkadaşlarımla büyük güreş ailesi olarak yola çıkıyoruz” sözleriyle amaçlarını açıkladı. İşte Türk güreşinin başına gelecek “Şeref’in” özgeçmişi ve kariyeri…
ŞEREF EROĞLU KİMDİR?..
Başarıları arasında üç kez Avrupa Şampiyonluğu, bir kez Dünya Şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü bulunmaktadır. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 66 kiloda mücadele etti ve finalde Azerbaycanlı rakibi Farid Mansurov'a kaybederek gümüş madalya kazandı. Şeref Eroğlu'na 1997 yılında FILA tarafından Yılın Grekoromen Güreşçisi unvanı verildi.
ŞEREF EROĞLU’NUN KÜNYESİ?..
Kişisel bilgileri
Doğumu 25 Kasım 1975 (45)
Doğum Yeri Kahramanmaraş
Boy 1,67 m
Ağırlık 66 kg
Kulüp Konya Şeker Spor
Profesyonel olduğu yıl 1993
Emekli olduğu yıl 2008
MADALYALAR
OLİMPİYAT OYUNLARI
Gümüş 2004 Atina 66 kg
DÜNYA ŞAMPİYONASI
Altın 1997 Wroclaw 63 kg
Gümüş 1999 Atina 63 kg
Gümüş 1998 Gaevle 63 kg
AVRUPA ŞAMPİYONASI
Altın 2003 Belgrad 66 kg
Altın 2002 Seinaejo 66 kg
Altın 2001 İstanbul 63 kg
Altın 1998 Minsk 63 kg
Altın 1996 B.Peşte 57 kg
Altın 1994 Atina 57 kg
Gümüş 1997 Kouvola 63 kg
Bronz 2006 Moskova 66 kg
Bronz 1999 Sofya 63 kg
AKDENİZ OYUNLARI
Bronz 1993 Langue 57 kg
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.