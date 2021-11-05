Türk güreşi “Şeref”leniyor

Ayyıldızlı bayrağı defalarca göndere çektiren şampiyon federasyon başkanlığına adaylığını açıklarken “Kavgaya değil,Türk güreşine hizmet etmeye geliyoruz” dedi. Ve “Türk güreşini daha üst seviyelere taşımak için projelerimle,bilgi birikimlerimle ve deneyimlerimle bu onurlu göeve talibim. Bu alanda kendini ispatlamış,deneyimli,donanımlı,çalışkan arkadaşlarımla büyük güreş ailesi olarak yola çıkıyoruz” sözleriyle amaçlarını açıkladı. İşte Türk güreşinin başına gelecek “Şeref’in” özgeçmişi ve kariyeri…

ŞEREF EROĞLU KİMDİR?..

Başarıları arasında üç kez Avrupa Şampiyonluğu, bir kez Dünya Şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü bulunmaktadır. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 66 kiloda mücadele etti ve finalde Azerbaycanlı rakibi Farid Mansurov'a kaybederek gümüş madalya kazandı. Şeref Eroğlu'na 1997 yılında FILA tarafından Yılın Grekoromen Güreşçisi unvanı verildi.

ŞEREF EROĞLU’NUN KÜNYESİ?..

Kişisel bilgileri

Doğumu 25 Kasım 1975 (45)

Doğum Yeri Kahramanmaraş

Boy 1,67 m

Ağırlık 66 kg

Kulüp Konya Şeker Spor

Profesyonel olduğu yıl 1993

Emekli olduğu yıl 2008

MADALYALAR

OLİMPİYAT OYUNLARI

Gümüş 2004 Atina 66 kg

DÜNYA ŞAMPİYONASI

Altın 1997 Wroclaw 63 kg

Gümüş 1999 Atina 63 kg

Gümüş 1998 Gaevle 63 kg

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Altın 2003 Belgrad 66 kg

Altın 2002 Seinaejo 66 kg

Altın 2001 İstanbul 63 kg

Altın 1998 Minsk 63 kg

Altın 1996 B.Peşte 57 kg

Altın 1994 Atina 57 kg

Gümüş 1997 Kouvola 63 kg

Bronz 2006 Moskova 66 kg

Bronz 1999 Sofya 63 kg

AKDENİZ OYUNLARI

Bronz 1993 Langue 57 kg