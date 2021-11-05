05 Kas 2021 - 14:24- Spor G: 05 Kas 2021 - 14:26

Yağlı güreş, Meclis’e gidiyor !  

Yeşil çayırlarda sakatlanan güreşçi için seyircilere ” aranızda kırık-çıkıkçı var mı ?” diye anons yapan Güreş Federasyonu TBMM’de sorgulanacak    

Abdullah KARAGÖZ
Abdullah KARAGÖZ Tüm Haberleri
Yağlı güreş, Meclis’e gidiyor !   mask

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetemiz yazarı Abdullah Karagöz tarafından kendisine “Yağlı güreşte yaşanan olumsuzlukları” anlattı. Anlatılanları dinledikten sonra “ siz bunları bana bir dosya halinde getirin ben bu konuyu Millet Meclisine götüreyim” dedi.

61 yıldır Yağlı Güreş müsabakalarını izleyen gazetemiz yazarı “yağlı güreş camiasında” yaşanan  haksızlıkları ve olumsuzlukları belgeleri ile birlikte Çanakkale Milletvekili ve AKP grup Başkanvekili Bülent Turan’a teslim edecek.

Millet Meclisine götürülecek “Yağlı Güreşin sorunları” isimli dosyada; Güreş federasyonunun yağlı güreş camiasına bakışı, yapılan haksızlıklar, pehlivanlar arasında ayırım, güreş  organizatörleri’nin tutumları, yağlı güreş tesislerinin sağlıksız durumları, pehlivanların sosyal güvence ile pehlivanların sırtından haksız kazanç elde edenlerin durumları yer alıyor.
# AKP

05 Kas 2021 - 14:24 - Spor

Muhabir Abdullah Karagöz

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