Yağlı güreş, Meclis’e gidiyor !  

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetemiz yazarı Abdullah Karagöz tarafından kendisine “Yağlı güreşte yaşanan olumsuzlukları” anlattı. Anlatılanları dinledikten sonra “ siz bunları bana bir dosya halinde getirin ben bu konuyu Millet Meclisine götüreyim” dedi.
61 yıldır Yağlı Güreş müsabakalarını izleyen gazetemiz yazarı “yağlı güreş camiasında” yaşanan haksızlıkları ve olumsuzlukları belgeleri ile birlikte Çanakkale Milletvekili ve AKP grup Başkanvekili Bülent Turan’a teslim edecek.
Millet Meclisine götürülecek “Yağlı Güreşin sorunları” isimli dosyada; Güreş federasyonunun yağlı güreş camiasına bakışı, yapılan haksızlıklar, pehlivanlar arasında ayırım, güreş organizatörleri’nin tutumları, yağlı güreş tesislerinin sağlıksız durumları, pehlivanların sosyal güvence ile pehlivanların sırtından haksız kazanç elde edenlerin durumları yer alıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.