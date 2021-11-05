Musa Aydın’ın başarılarına bakın (!)

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başarılarını sıralamış ve “başardıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” diyor

BAKAR MISINIZ, MUSA AYDIN NELER BAŞARMIŞ?

1-Döneminde ve evveliyatında KAÇAK YAĞLI GÜREŞ düzenlemiş !

(Kırkpınar, Kurtdere, Kumluca ve Elmalı güreşleri yapıldığı günlerde Türkiye’nin hiçbir yerinde güreş müsabakası düzenlenemez) denilirken…

Musa Aydın İznik’e bağlı kendi köyünde güreş yaptırmış hatta Kurtdere’den pehlivanları götürmüş.

2- Kartepe’de yapılan “HERGELECİ İBRAHİM PEHLİVAN YAĞLI GÜREŞLERİNDE” güreşe yazılan bir federasyon görevlisi göreve Marmara Bölge temsilcisi,yağlı güreş koordinatörü, MHK’si hakemler, kule hakemleri bu güreşe nasıl gelmişler ?..

Güreş Federasyonu düzenlenen güreş için belediyeden yüzde hakkını bankadan almamış mıdır?

Ve bu konu dillendiğinde hakemleri toplayıp “ böyle basit küçük işler yapıp bizi rezil etmeyin” diye alı hakemlere zılgıt çekmiştir?

Bu haksız, yetim hakkının olduğu belediyenin parası neden belediyeye iade edilmemiştir?

3-KIRIK-ÇIKIKÇI VAR MI ?..

Hani Musa Aydın “En başarılı Federasyonuz” diyor ya,

Eller Ay da,Marsda Nasıl neler ekeceğiz diye uğraşırken Musa Aydın Federasyonu yağlı güreşlerde sakatlanan PEHLİVANLAR için aranızda “kırık-çıkıkçı var mı?..”diye seyircilere ANONS yaptırdı.

Anlayın artık yağlı güreş ve spor kimlerin yönetiminde!

Bu anonslar önce Kurtdere’de sonra Çatalca ve Silivri’de de devam etti…

4-ARAZÖZLE YIKANIYORLAR

Başarılı Güreş Federasyonu Yağlı güreşlere o kadar önem veriyor ki sormayın. Pehiivanlar sokakta soyunup giyiniyor, itfaiye arazözün’den uzatılan hortumlardan akan sularla yıkanıyorlar!

Başarılı Federasyon Başkanı herhalde bunları SEYAHATTE olduğu için görmüyor!..

5-BUNLAR NE PARASI?

Bazı güreşlerde bazı kişilere zarf içinde PARA dağıtılıyor. Görevli olanlar tamam da BASIN KURULUNDA ismi olanlar (Birilerine) bu paralar acaba neden verilir? Bunu ancak federasyonun başarılı başkanı bilir!

6-ŞAMPİYON TRAKTÖRLE MEZARA

Musa Aydın Federasyonu gerçekten başarı öyküleri ile anılacak. Mesela ilk kez bir Olimpiyat madalyalı Türk güreşçi TRAKTÖR RÖMORKÜNDE defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Bu da Güreş Federasyonunu anlı şanlı döneminde UNUTULMAYACAK bir anı !

7-ÖNCE GÜBRELER SONRA ALİÇO’NUN MEZARI

Musa Aydının başarılı dönemi saymakla bitmiyor mesela sayın başkan geleceğin yıldızları kadar geçmiş değerlere de çok önem verir. Adına anma güreşleri düzenlenen eski çok eski pehlivanları pekala hatırlar. Örneğin gaddar KEL ALİÇO… Aliço’nun köyünde adını taşıyan köy mezarlığı da var. Aliço bu mezarlıkta yatmakta. Aliço’nun mezarlığına hayvan gübrelerini çiğneyerek üstüne basa girer ziyaret yapabilirsiniz. Tabii bizim Federasyon Başkanı uluslararası seyahatlerden vakit bulamadığı için ALİÇO’NUN mezarını ziyaret etmemiş olabilir. Başarılı bir Federasyon Başkanından geçmişin efsane pehlivanlarının mezarlarını ziyaret değil ONARILMASI için fetva bile beklemek bu spora gönül verenlerin hakkı değil mi? ALİÇO’NUN köy meydanına dikilen heykeli ALİÇO’DAN başka herkese benziyor.Sayın Federasyon başkanı zahmet buyursun bu meşhur Gaddar Aliço’nun heykelini bi zahmet inceletsin! … (Allah ,bu yıl vefat eden İpsala güreş ağası İbrahim Erginden razı olsun hayrına Aliço’nun mezarını mermer kaplatmış ve güreş tarihimizin GADDAR Aliço’sunun mekanını İpsala’ya armağan etmiş)…

8-ALİ-RECEP GÜREŞİ UNUTULMADI

Ali Gürbüz-Recep Kara güreşinde 1 saat aradan sonra birilerinden aldığı talimatla Kulede görevli güreşin hakemini ve saha hakemini AZLEDEN aradan bir süre sonra bu hakemlere yine görev veren şimdi aynı hakemden bir başka delegenin kendisine OY vermesi için YARDIM istemesi sizce başarı değil mi?

9-ONLAR ÇALIŞTI, BİZ ÇALIŞMADIK !

Pandemi sürecinde rakiplerimiz, devletler çalıştı, biz çalışmadık, dedi.(Basın toplantısındaki ifadesi)…

Eh arkadaş pes doğrusu… Tüm demeçlerinde hep çok çalıştığınızdan söz ediyorsun.

Niye çalışmadınız?..

Neden Olimpiyatlarda BİRİNCİLİK yok?

İran’a bak İran’a…

Eski şampiyonu Federasyon Başkanlığına getirdi, şampiyonları ile gümbür gümbür geliyorlar.

Siz hala ikincilik üçüncülük dereceleri ile övünüyorsunuz…

Devam edin beyler devam edin…

Böyle giderseniz MERSİN’e !..

Çabuk alırsınız TEZKERE (!)…