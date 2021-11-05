Atıcılarımız zirveyi bırakmıyor

Atıcılarımız, Mersin'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakasında, takım halinde Türkiye 2’ncçimie olarak farkını bir kez daha gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Yönetim Kurulu açıklamasında “Sporcu ve hocalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.