Atıcılarımız, Mersin'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakasında, takım halinde Türkiye 2’ncçimie olarak farkını bir kez daha gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Yönetim Kurulu açıklamasında “Sporcu ve hocalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.
05 Kas 2021 - 14:31- Spor Güncelleme: 05 Kas 2021 - 14:33
Atıcılarımız zirveyi bırakmıyor
Atıcılarımız, Mersin'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakasında, takım halinde Türkiye 2’ncçimie olarak farkını bir kez daha gösterdi. Kocaeli Büy...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.