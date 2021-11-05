16 VE U-17 takımı İstanbul’da başlıyor

Gelişim Ligleri Kocaelispor Elit U17 takımı, bugün İstanbulspor deplasmanında sahaya çıkıyor. 2.Grup’ta bu hafta başlayan heyecanda Yeşil Siyahlılar, zirveyi hedefliyor. U-/16 takımı da bugün İstanbulspor iye karşılaşacak. İşte günün maçları…
06.11.2021 (Bugün):
ELİT U-17 LİGİ MAÇLARI:
14:30 TUZLASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.
14:30 EYÜP-VAVACARS F.K.GÜMRÜK
14:30 İSTANBULSPOR-KOCAELİSPOR
ELİT U-16 LİGİ MAÇLARI:
12:00 TUZLASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.
12:00 İSTANBULSPOR-KOCAELİSPOR
12:00 EYÜP-VAVACARS F.K.GÜMRÜK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.