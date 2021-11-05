Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 4.Grup temsilcimiz Cadence Gölcük İhsaniye, geçen haftaki İzmit derbi galibiyetinin moraliyle Yalova Çiftlikköy maçına çıkıyor.
05 Kas 2021 - 14:32- Spor Güncelleme: 05 Kas 2021 - 14:34
Cadence İhsaniye cumartesi mesaisinde
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 4.Grup temsilcimiz Cadence Gölcük İhsaniye, geçen haftaki İzmit derbi galibiyetinin moraliyle Yalova Çiftlikköy maçın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.