5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası’nda ülkemiz adına mücadele edecek olan judocumuz Ömer Kemal Aydın’dan madalya bekliyoruz. Dünya sıralamasında bir numarada bulunan Ömer Kemal, Doruktakiler’de de yılın sporcusu seçilmişti
05 Kas 2021 - 14:33- Spor Güncelleme: 05 Kas 2021 - 14:35
Haydi Ömer bi’daha !
5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası’nda ülkemiz adına mücadele edecek olan judocumuz Ömer Kemal Aydın’dan madalya bekliyor...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.