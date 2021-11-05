05 Kas 2021 - 14:33- Spor G: 05 Kas 2021 - 14:35

Haydi Ömer bi’daha !

5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası’nda ülkemiz adına mücadele edecek olan judocumuz Ömer Kemal Aydın’dan madalya bekliyor...
Haydi Ömer bi’daha ! mask

5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası’nda ülkemiz adına mücadele edecek olan judocumuz Ömer Kemal Aydın’dan madalya bekliyoruz. Dünya sıralamasında bir numarada bulunan Ömer Kemal, Doruktakiler’de de yılın sporcusu seçilmişti

05 Kas 2021 - 14:33 - Spor

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