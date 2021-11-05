Haydi Ömer bi’daha !

5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası’nda ülkemiz adına mücadele edecek olan judocumuz Ömer Kemal Aydın’dan madalya bekliyoruz. Dünya sıralamasında bir numarada bulunan Ömer Kemal, Doruktakiler’de de yılın sporcusu seçilmişti