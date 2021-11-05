İzmit’te büyük heyecan yaşanıyor      

İzmit Belediyesi tarafından, personel arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek adına organize edilen birimler arası futbol turnuvasında heyecan, devam etti. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen İzmit Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda çalışanlar, mesai arkadaşlarına karşı futbol müsabakalarında rakip oluyor.

YÜKSEK MÜCADELE

Turnuvanın ikinci gününde mücadele gücü yüksek maçlar oynandı. B Grubu’nda Park Bahçeler Müdürlüğü, Emlak İmar Müdürlüğü karşısında 6-0 gibi net bir skorla kazandı. C Grubunda Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü 1-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Basın Yayın Müdürlüğü, Etüt Yapı Kontrol Müdürlüğünü 2-0 ile geçti. Turnuvada heyecan 9 Kasım Salı günü Ulaşım Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Emlak İmar Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü karşılaşmalarıyla devam edecek.