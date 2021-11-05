İzmit’te büyük heyecan yaşanıyor      

İzmit Belediyesi tarafından, personel arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek adına organize edilen birimler arası futbol turnuvasında heyecan, devam etti. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen İzmit Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda çalışanlar, mesai arkadaşlarına karşı futbol müsabakalarında rakip oluyor.
YÜKSEK MÜCADELE
Turnuvanın ikinci gününde mücadele gücü yüksek maçlar oynandı. B Grubu’nda Park Bahçeler Müdürlüğü, Emlak İmar Müdürlüğü karşısında 6-0 gibi net bir skorla kazandı. C Grubunda Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü 1-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Basın Yayın Müdürlüğü, Etüt Yapı Kontrol Müdürlüğünü 2-0 ile geçti. Turnuvada heyecan 9 Kasım Salı günü Ulaşım Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Emlak İmar Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü karşılaşmalarıyla devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.