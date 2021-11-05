Reklamı Kapat
05 Kas 2021 - 21:00- Spor

Bu maçın sonucu bize yarasın

TFF 1.Lig’de 12.Hafta perdesi dün gece iki maçla açıldı. Kocaelispor-Bursaspor derbisi Pazar 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Bu gece ise zir...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bu maçın sonucu bize yarasın mask

TFF 1.Lig’de 12.Hafta perdesi dün gece iki maçla açıldı. Kocaelispor-Bursaspor derbisi Pazar 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Bu gece ise zirve takımları Ankaragücü ile Ümraniye birbiriyle kapışacak. Maç 19.00’da başlayacak

 

KRİTİK MAÇLAR ZİRVEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

TFF 1.Lig’de 12.Hafta başladı. Milli maç arası öncesi son hafta maçları oynanıyor. Dün gece iki maçla başlayan 12.haftada tüm gözler bugün ve yarınki iki maçta olacak. Lider Ümraniye ile takipçimsi Ankaragücü, 19.00’da başlayacak maçta Ankara Eryaman’da karşılaşacak. Yarın uzun bir aradan sonra Kocaelispor-Bursa karşılaşacak ve hafta bu maçla sona erecek. 

 

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ TEKNİK ADAMLARIN SON ŞANSI…

Böylece milli maç arası zirve bir hayli şekillenecek. Bu arada milli maç arasında yaşanan teknik adam değişiklikleri, bu boylukta da uygulanabilecek ve iki haftadır kazanamayan Kocaelispor’da, Mustafa Reşit Akçay’ın konumu da tartışmaya açılabilecek. Bakalım bugün ve yarınki maçlar neleri değiştirecek.
# Mustafa, Kocaelispor

05 Kas 2021 - 21:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Koştur ve Ağa’dan Türkoğlu’na kutlama   mask
Koştur ve Ağa’dan Türkoğlu’na kutlama  
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek mask
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek
İzmit’te büyük heyecan yaşanıyor       mask
İzmit’te büyük heyecan yaşanıyor      
Haydi Ömer bi’daha ! mask
Haydi Ömer bi’daha !
16 VE U-17 takımı İstanbul’da başlıyor mask
16 VE U-17 takımı İstanbul’da başlıyor
Cadence İhsaniye cumartesi mesaisinde   mask
Cadence İhsaniye cumartesi mesaisinde  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL