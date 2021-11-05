Bu maçın sonucu bize yarasın

TFF 1.Lig’de 12.Hafta perdesi dün gece iki maçla açıldı. Kocaelispor-Bursaspor derbisi Pazar 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Bu gece ise zirve takımları Ankaragücü ile Ümraniye birbiriyle kapışacak. Maç 19.00’da başlayacak

KRİTİK MAÇLAR ZİRVEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

TFF 1.Lig’de 12.Hafta başladı. Milli maç arası öncesi son hafta maçları oynanıyor. Dün gece iki maçla başlayan 12.haftada tüm gözler bugün ve yarınki iki maçta olacak. Lider Ümraniye ile takipçimsi Ankaragücü, 19.00’da başlayacak maçta Ankara Eryaman’da karşılaşacak. Yarın uzun bir aradan sonra Kocaelispor-Bursa karşılaşacak ve hafta bu maçla sona erecek.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ TEKNİK ADAMLARIN SON ŞANSI…

Böylece milli maç arası zirve bir hayli şekillenecek. Bu arada milli maç arasında yaşanan teknik adam değişiklikleri, bu boylukta da uygulanabilecek ve iki haftadır kazanamayan Kocaelispor’da, Mustafa Reşit Akçay’ın konumu da tartışmaya açılabilecek. Bakalım bugün ve yarınki maçlar neleri değiştirecek.