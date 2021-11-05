Online eğitim pazarı arttı

Dijitalleşmenin gün geçtikçe daha çok benimsenmesi, dünya genelinde online eğitim pazarının büyümesini hızlandırıyor. 2020’de 88,33 milyar dolar pazar payına sahip online eğitimin 2026 yılına kadar her yıl ortalama %12,62’lik bir artışla 180,19 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çeken uluslararası eğitim platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, özellikle pandeminin büyük bir etken olduğu bu süreçte kurumsal eğitim zincirindeki paydaşların nasıl etkilendiğini açıklıyor.