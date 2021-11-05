Dijitalleşmenin gün geçtikçe daha çok benimsenmesi, dünya genelinde online eğitim pazarının büyümesini hızlandırıyor. 2020’de 88,33 milyar dolar pazar payına sahip online eğitimin 2026 yılına kadar her yıl ortalama %12,62’lik bir artışla 180,19 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çeken uluslararası eğitim platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, özellikle pandeminin büyük bir etken olduğu bu süreçte kurumsal eğitim zincirindeki paydaşların nasıl etkilendiğini açıklıyor.
05 Kas 2021 - 15:17- Ekonomi Güncelleme: 05 Kas 2021 - 15:18
Online eğitim pazarı arttı
Dijitalleşmenin gün geçtikçe daha çok benimsenmesi, dünya genelinde online eğitim pazarının büyümesini hızlandırıyor. 2020’de 88,33 milyar dolar paza...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.