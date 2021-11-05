Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Terra Carta Mührü’ne layık görüldü

Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi kapsamında iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere takdim ettiği ‘Terra Carta Mührü’ne layık görüldü. Dünyada bu ödüle layık görülen 45 şirketten biri olan Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve bu yönde güçlü hedefler belirlemek en önemli önceliğimiz. 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz.

DOĞA VE İNSAN

Dünyada Galler Prensi’nin Terra Carta ödülüne layık görülen 45 şirket arasında yer almak ve Türkiye’den bu mührü alan ilk ve tek şirket olmak büyük bir gurur. Bu prestijli ödül, bilim temelli sürdürülebilirlik taahhütlerimizi işimize doğru yansıttığımızın da bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de doğa, insan ve gezegen için sürdürülebilir sistemler oluşturulması ilkesine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.