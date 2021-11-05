EMİNEVİM’de görev değişikliği

Eminevim’den yapılan yazılı açıklamada, 10 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde yönetsel tecrübeye ve birikime sahip olan Murat Hoşgör’ün, 1 Kasım itibariyle şirketin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirildiği duyuruldu. Daha önce Toshiba, Vaillant gibi uluslararası şirketlerde pazarlama, marka yönetimi ve kurumsal iletişim alanlarında yöneticilik deneyimi bulunan Hoşgör, aynı zamanda Hollanda, Rusya, Özbekistan gibi ülkelerde global ölçekteki firmalarda görev aldı.

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Eminevim’de kurumsal iletişim çalışmaları ve yeni pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik edecek olan Hoşgör, şirket hedefleri doğrultusunda dijital ve geleneksel iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri deneyimi, kampanya yönetimi ve etkinlik stratejileri gibi süreçlerden sorumlu olacak.