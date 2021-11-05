İstanbul’da ikinci kez düzenlenen Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, ön izleme ve Gülsin Onay’in piyano resitali eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 30 000 m2’lik alanda 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firması, yerli ve yabancı birçok esere ev sahipliği yapan fuarın açılışı ilk gününde dönüşümlü olarak 7500 kişiyi ağırladı. Türk resim ve heykel sanatından sanat galerilerine, minyatür resim ve hat sanatlarından NFT eserlerin yanı sıra binlerce yıllık antika eserlere ev sahipliği yapan organizasyon, 7 Kasım Pazar akşamına kadar açık olacak.
05 Kas 2021 - 15:18- Ekonomi Güncelleme: 05 Kas 2021 - 15:19
Sanat ve Antika Fuarı kapılarını açtı
İstanbul’da ikinci kez düzenlenen Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, ön izleme ve Gülsin Onay’in piyano resitali eşliğinde kapılarını ziyaretçil...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.