Sanat ve Antika Fuarı kapılarını açtı

İstanbul’da ikinci kez düzenlenen Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, ön izleme ve Gülsin Onay’in piyano resitali eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 30 000 m2’lik alanda 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firması, yerli ve yabancı birçok esere ev sahipliği yapan fuarın açılışı ilk gününde dönüşümlü olarak 7500 kişiyi ağırladı. Türk resim ve heykel sanatından sanat galerilerine, minyatür resim ve hat sanatlarından NFT eserlerin yanı sıra binlerce yıllık antika eserlere ev sahipliği yapan organizasyon, 7 Kasım Pazar akşamına kadar açık olacak.