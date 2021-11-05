FLO’dan yeni reklam filmi  

Yüksek enerjisi ve birbirinden trend ürünleri ile FLO, yepyeni reklam filmlerini izleyicileriyle buluşturdu. FLO, her an her koşula kusursuzca eşlik edecek sonbahar – kış koleksiyonu ile herkesi hayata ayak uydurmaya davet ediyor. Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lider markası FLO, yepyeni reklam filmleriyle izleyicileri şehir hayatına, modaya, spora, sokağa kısacası hayata davet etmeye devam ediyor. “Ayak Uydur Hayata” söylemiyle ilk reklam filmini çocuklar için yayınlayan FLO, kadın ve erkek kategorisinde iki yeni reklam filmini izleyicileri ile buluşturdu.