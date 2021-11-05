Yüksek enerjisi ve birbirinden trend ürünleri ile FLO, yepyeni reklam filmlerini izleyicileriyle buluşturdu. FLO, her an her koşula kusursuzca eşlik edecek sonbahar – kış koleksiyonu ile herkesi hayata ayak uydurmaya davet ediyor. Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lider markası FLO, yepyeni reklam filmleriyle izleyicileri şehir hayatına, modaya, spora, sokağa kısacası hayata davet etmeye devam ediyor. “Ayak Uydur Hayata” söylemiyle ilk reklam filmini çocuklar için yayınlayan FLO, kadın ve erkek kategorisinde iki yeni reklam filmini izleyicileri ile buluşturdu.
05 Kas 2021 - 15:19- Ekonomi Güncelleme: 05 Kas 2021 - 15:20
FLO’dan yeni reklam filmi
Yüksek enerjisi ve birbirinden trend ürünleri ile FLO, yepyeni reklam filmlerini izleyicileriyle buluşturdu. FLO, her an her koşula kusursuzca eşlik e...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.