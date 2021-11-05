Son zamanlarda çevreci yaklaşımlar konusunda artan bilinç ile beraber sürdürülebilirlik kavramı sıkça konuşulan konuların başında geliyor. Atık yönetimi, çevre kirliliği problemleri için çözüm arayan şirketler sürdürülebilir gelecek inşa etmek adına ciddi uygulamalar yürütüyor. Bu noktada, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte hızla büyüme gösteren kozmetik sektöründe de bu kavram oldukça büyük önem teşkil ediyor. Kozmetik sektöründe sürdürülebilir, çevre dostu formüller üretmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildiğine dikkat çeken Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, konunun doğal ve çevreye duyarlı vegan ürünlere talebi büyük ölçüde artırdığını belirtti.
05 Kas 2021 - 15:19- Ekonomi Güncelleme: 05 Kas 2021 - 15:21
Kozmetiğe ilgi arttı
Son zamanlarda çevreci yaklaşımlar konusunda artan bilinç ile beraber sürdürülebilirlik kavramı sıkça konuşulan konuların başında geliyor. Atık yönet...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.