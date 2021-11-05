05 Kas 2021 - 15:22- Asayiş G: 05 Kas 2021 - 15:24

5 çocuk babası koronaya yenildi

İzmit'te ikamet eden İrfan Gökdağ Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
5 çocuk babası koronaya yenildi mask

İzmit Yasıbağ Mahallesi’nde ikamet eden, çiftçi, 5 çocuk babası İrfan Gökdağ (63) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Gökdağ’ın cenazesi Mandıra Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk

05 Kas 2021 - 15:22 - Asayiş

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