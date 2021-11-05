Başkan Kocaman, okul gezilerine başladı  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında başlatılan yüz yüze eğitimde okullarına kavuşan Arslanbey Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Başkanı Kocaman, fakülte de eğitim gören öğrencilerle konferans salonunda bir araya geldi. Yaptığı konuşmaya “Pandemi sebebiyle zor bir dönem yaşadık. Okullarınızdan uzak kaldınız yeniden birlikte olabilmenin mutluluğunu hissediyorum” diyerek başladı.

PROJELER ORTAYA ÇIKIYOR

“Kartepe’yi gezmelisiniz” diyen Kocaman “İlçe kültürünün yerleşmesi için her geçen gün yatırımlarımızı genişletiyoruz. Yurt konusunda Allah’a şükür bir sorun yaşanmamaktadır. İlçe genelinde bütün okulları geziyoruz. Gençlerimizin fikirleri doğrultusunda da projelerimizi şekillendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

BEKLENTİLERİNİZ ÖNEMLİ

Özellikle lise çağında ki öğrencilerimizin İngilizce öğrenmeleri için gereken çalışmaları yapmaktayız diyen Başkan Kocaman “Öğrencilerimize 4 bin metre kare Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Gençlerimiz gelsin, yabancı dil İngilizce’yi Genç Akademi’de öğrensinler, aile ekonomimize katkımız olsun” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ

“Bizim zamanımızda böyle hizmetler yoktu, bu fırsatları görseydik mucize sayardık” diyen Başkan Kocaman “Kartepemizde bütün olmak çok önemlidir. Belediye başkanı olarak her zaman sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Hepimizin görevi var. Bizden sonra ki nesillerin yetişmesi için çalışmak durumundayız. Gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu içerisinde bulunan sosyal tesis alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.