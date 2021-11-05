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05 Kas 2021 - 15:42- Siyaset G: 05 Kas 2021 - 15:44

DEVA’dan sendikalara çıkartma

DEVA Partisi MKYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar, İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi kentin önemli sendikalarından bir kısmını ziyaret ederek ülkenin kötü ekonomik gidişatı ve buna karşı geliştirilen parti politikaları hakkında bilgi verdiler

DEVA’dan sendikalara çıkartma mask

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı DEVA Partisi Kocaeli İl Yönetimi MKYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar ile birlikte kentteki önemli sendikaların bir kısmını ziyaret ettiler. İlk olarak Selüloz İş Sendikası Genel Merkezi’ni ziyaret eden heyet, sırasıyla Türk Metal İş Kocaeli Şubesi, DİSK Kocaeli İl Başkanlığı, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nı ziyaret ettiler.

“SELÜLOZ İŞÇİLERİ, GELEN ZAMLARLA GEÇİNEMEZLER”

İlk olarak Selüloz-İş Genel Merkezi’ni ziyaret eden heyeti, Genel Başkan Aydın Parlakkılıç ve yönetimi karşıladı. Ziyarette Selüloz İş’in 20’nci Olağan Genel Kurulu dolayısıyla tebrik edildi. Gelen zamların bu alanda çalışanların hayatlarını idame ettirmesini imkânsız hale getirdiği ifade edildi. Daha sonra Türk Metal-İş Kocaeli Şubesi ziyaret edildi. DEVA Partililer, burada da özellikle son dönemlerde Türk Lirası’nda yaşanan büyük değer kaybı ve bunun gıdadan tekstile bütün ürünlere yansımasından bahsedilerek sabit maaşıyla geçinen emekçi kesime verdiği korkunç zarar dile getirildi.

“EMEK PLATFORMU YENİDEN TOPLANMALI”

Ardından DEVA Partisi heyeti, DİSK Kocaeli İl Başkanı Vedat Küçük ve beraberindeki il yönetimini ziyaret ettiler. Burada ayrıca Lastik-İş ve Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Temsilcileri de hazır bulundular. Toplantıda Emek Platformu’nun yeniden hayat geçirilmesinin önemi ve emeğin hakkının ancak bu şekilde korunabileceği vurgulandı. Daha sonra DEVA Partili yöneticiler Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve kalabalık bir şekilde yönetim kurulu tarafından karşılandılar.

ERZURUMLULAR VAKFI’NA DA GİTTİLER

DEVA Partisi MKYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar da görüşmelerde, eski bir sendikacı olarak emek kesiminin sorunlarını her platformda dile getirdiğini belirtti. Ali Ufuk Yaşar, çalışanların haklarının korunması anlamında çok hızlı bir şekilde yeniden Emek Platformu’nun hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra İl Başkanı Adem Koç ve İzmit İlçe Başkanı Av. Çağrı Çakıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nı ziyaret ettiler. Burada Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştüler.
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05 Kas 2021 - 15:42 - Siyaset

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