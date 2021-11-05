Memleket Partisi Körfez İlçe Başkanlığı 7 Kasım Pazar günü kongreye gidiyor. Mevcut İlçe Başkan Şuayip Yağar, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Yağar, "Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla ülkemizde ilk defa delege ağalığı olmadan kongre yapıyor. Genel başkanımızı nasıl üyeler seçiyorsa biz ilçe başkanlarını da üyeler seçecek olması ülkemize Memleket Partisi ile demokrasi bayramı geleceğinin bir göstergesidir” dedi. Partide ilçe ve il kongre süreçlerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Şuayip Yağar, "Kongreler oldukça gücümüze güç katmaktadır. Pazar günkü kongremize, bu heyecana, bu coşkuya, bu büyük demokrasi şölenimize tüm Körfezli hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi
Memleket Partisi Körfez’den kongreye davet
Memleket Partisi Körfez İlçe Başkanı Şuayip Yağar, 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan kongreye tüm Körfezli hemşerileri davet ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.