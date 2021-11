CHP Kartepe’den Emniyet Müdürü Olgun’a teşekkür ziyareti

CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun’u makamında ziyaret etti. Ziyarete İlçe Başkanı Nilay Merttürk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayla Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin, Meclis Üyesi Hasan Bayrak, Başkan Yardımcıları Fulya Kaya, Salih Sancar, Nurcan Kurşunluoğlu, Özden Yıldız, Tamer Kösemen ve İsmail Akbal katıldı.

“DAHA HUZURLU KARTEPE İÇİN YANINIZDAYIZ”

İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun’u makamında ziyaret eden Nilay Merttürk, “Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyet konvoyumuzda vermiş olduğunuz güvenlik desteği için nezdinizde tüm Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ailesine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İlçemizde huzurlu ve güvenli bir yaşamın devamı için her türlü işbirliğine ve desteğe hazırız. CHP İlçe örgütü olarak, Kartepemiz’in daha huzurlu ve yaşanılabilir bir yer olması için Emniyet Müdürlüğümüzün hizmetlerine, elimizden gelen her ne varsa her zaman destek ve yardımcı olacağız” dedi.