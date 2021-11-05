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05 Kas 2021 - 15:44- Siyaset G: 05 Kas 2021 - 15:46

Yıldız: Atatürk düşmanlarının kütüphanelerde yeri olmamalı  

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Başiskele’de kurulacak kütüphanede Mustafa Armağan’ın kitaplarının yer alacak olmasına tepki gösterdi. Yıldız, “Atatürk’e hakaret suçundan hapis cezası almış bir kimsenin kitapları kütüphanelerimizde yer almamalı” dedi

Yıldız: Atatürk düşmanlarının kütüphanelerde yeri olmamalı   mask

AKP’li Başiskele Belediyesi ilçede yeni oluşturacağı kütüphane için kitap alım ihalesi açtı. 20 bin kitap satın alacak olan belediyenin istediği kitaplar arasında Atatürk’e hakaret suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Armağan’ın kitaplarının da olmasına İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’dan tepki geldi. Yıldız, belediyenin güzel bir iş yaparken büyük bir skandala imza attığını ifade etti. Yıldız, “Başiskele’de çok geç de olsa bir kütüphane çalışması var. Bu çalışmayı AKP’li Başiskele Belediyesi yürütüyor. Belediye kütüphane için 17 Kasım’da bir kitap alım ihalesi gerçekleştirilecek” dedi.

“KÜTÜPHANEDE YER ALMAMALI”

İl Başkanı Yıldız, “Satın alınacak kitaplarla ilgili liste yayınlandı. 20 bin kitap içerisinde bizim ilk dikkatimizi çeken Mustafa Armağan’ın kitapları oldu. Atatürk’e düşmanlığı ile bilinen, sürekli olarak yakın tarihimizi karalayan Armağan bir süre önce Atatürk’e hakaret suçundan hapis cezası almış bir isim. Bu ismin kitaplarının kütüphanede yer almasını doğru bulmuyoruz. Atatürk düşmanı bir kimsenin kitapları kütüphanelerimizde yer almamalı. Bu yanlıştan dönüleceğini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.
# AKP, Mustafa, Başiskele
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
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05 Kas 2021 - 15:44 - Siyaset

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