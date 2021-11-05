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05 Kas 2021 - 15:45- Siyaset G: 05 Kas 2021 - 15:47

Gelecek Partili Demir Korkmaz’ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ı ziyaret etti...
Gelecek Partili Demir Korkmaz’ı ziyaret etti mask

Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ı ziyaret etti. İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ile birlikte Kocaeli Kent Konseyi’ni ziyaret eden Doğan Demir, sürekli il dışında olması nedeniyle gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirterek, Başkan Ali Korkmaz’ı tebrik edip başarılar diledi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette taraflar çalışmaları hakkında bilgi aktarırken, kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişlerinde bulundular. 
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05 Kas 2021 - 15:45 - Siyaset

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