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05 Kas 2021 - 16:13- Gündem G: 05 Kas 2021 - 16:14

Tüysüzler muhtarından İzmit Belediyesine yoğun mesai teşekkürü

Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata, mahallelerinde yoğun mesai yapan İzmit Belediyesine teşekkür etti

Tüysüzler muhtarından İzmit Belediyesine yoğun mesai teşekkürü mask

İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’nde yaptığı kapsamlı çalışmalarla mahalle sakinlerinden tam not aldı. Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk’ün yakın zamanda ziyaret ettiği Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata, mahalleli adına başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere mesai harcayan tüm İzmit Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. 


YAKIN ZAMANDA NELER YAPILDI?


İzmit Belediyesinin yakın zamanda yaptığı çalışmalar kapsamında Tüysüzler Mahallesi’ne bin 100 metrekare futbol sahası kazandırıldı. 9 tane ana cadde ve sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bin 500 metre uzunluğundaki Altun Sokak yenilenerek bölge halkının kullanımına sunuldu. Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı tamamlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün titizlikle çalıştığı mahallede ayrıca pazar yeri inşaatı devam ederken mahalle konağında yapılacak kreşin ihale süreci de tamamlandı. 


“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”


Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata, “Başta İzmit Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere, bizleri yalnız bırakmayan Muhtar Hizmet Masası Koordinatörümüze ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze, Fen İşleri Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğüne Tüysüzler mahalle halkı adına en içten duygularla teşekkür ederken emeği geçenlere saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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05 Kas 2021 - 16:13 - Gündem

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