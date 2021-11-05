Bursaspor’un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu

TFF 1. Lig’in 12 ve 13. haftasında Kocaelispor ve İstanbulspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’a Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Ligin 12. - 13. haftalarında oynayacağımız Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarımızın, göğüs sponsorluğunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz"
TFF 1. Lig’in 12 ve 13. haftasında Kocaelispor ve İstanbulspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’a Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.