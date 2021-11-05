Aylin öğretmen koronavirüse yenildi

Derince İbni Sina Mahallesi’nde ikamet eden anaokulu öğretmeni, iki çocuk annesi Aylin Erdemir (48) yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gülbahçesi Anaokulun’da görevli öğretmen Aylin Erdemir doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.