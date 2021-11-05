Lütfü Türkkan’dan şehit yakınına ağır küfür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleket ziyaretleri kapsamında bugün gününün büyük bir kısmını Bingöl’e ayırdı. Akşener’in ziyareti sırasında şehit yakını olan bir kişi iddialara göre Akşener’e küfür etti. Sesini yükselterek küfür eden şehit yakının yanında giden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan niye küfür ediyorsun diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İYİ Parti’nin HDP ile bir araya geldiğini bağıran şehit yakınına kulağına eğilen Türkkan, ağır bir şekilde küfür etti.

TÜRKKAN’DAN AÇIKLAMA

İddialar ile ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Türkkan, “Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız.” İfadelerini kullandı.